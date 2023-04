Le projet novateur "Domaine des Colibrys" prend son envol à Vierset (Modave)

1. Les actes sont signés, place aux rencontres. Depuis quelques semaines, la coopérative a véritablement pris son envol. "Les actes pour le terrain ont été signés mi-janvier, explique Aline Lourtie, coresponsable de la communication. Le déménagement s’est fait mi-février et les travaux de rafraîchissement de la maison sont terminés. Les premiers ateliers y ont débuté." Un important volet "rencontres" a aussi été mis sur pied pour faire connaître le projet qui se veut collaboratif et ouvert sur l’extérieur, sur le village… "Le 3 mars, nous avons réuni tous nos bénévoles. Nous sommes une soixantaine et tout le monde ne se connaissait pas, poursuit Aline. Ce fut un joli succès, avec beaucoup de monde." Deux rencontres avec les voisins directs (soit une vingtaine de maisons) ont aussi été organisées. "Nous voulions les prévenir en priorité sur ce qui se développe juste à côté de chez eux, écouter leurs craintes, présenter le projet et ceux qui le portent, bref, ouvrir le dialogue." Ces rencontres de voisinage se poursuivront au fil du projet avec l’envie de mener à des synergies.

2. Les ateliers créatifs lancés. Côté éducation permanente, les ateliers créatifs ont été lancés le 15 mars, dans la maison rénovée, et ont déjà été organisés cinq fois. C’est Hélène Étienne, enseignante à l’école inclusive Sainte-Famille de Vierset, qui propose tous les mercredis après-midi de 14 à 16 h une activité créative pour les enfants. "Ça a pris un peu de temps à démarrer mais, à présent, c’est complet. À terme, on aimerait faire le même concept pour les adultes."

3. Des chantiers participatifs. Plusieurs chantiers participatifs ont réuni de nombreux bénévoles sur le domaine. "Ce 2 avril, ils ont aidé les deux maraîchers, Juan et Juliette, à monter la serre. Ils pourront donc démarrer et planter leurs cultures", se réjouit Aline. Fin mars, des haies ont également été plantées le long des parcelles habitées grâce à une quinzaine de bénévoles, pour favoriser la biodiversité. "Nous avons reçu un subside pour acheter 600 plants de six essences différentes, soit 140 mètres de haie. D’autres haies suivront."

4. L’école secondaire autonome au CTA de Strée. Du côté de l’école secondaire autonome, qui mise sur l’auto-apprentissage encadré des élèves, ça bouge aussi. Ouverte en septembre dans une maison privée de Vierset avec quelques enfants, elle compte 11 inscrits et a emménagé provisoirement au CTA de Strée. "À la rentrée prochaine, on devrait compter 20 élèves, explique Aline. Le concept, c’est une matinée académique où on apprend, mais chacun à son rythme et selon ses besoins, et l’après-midi, des activités manuelles et corporelles: visite, jeux, théâtre…" Une fois les travaux de rénovation et de mises aux normes de la maison du domaine, l’école s’y installera, normalement en septembre.

5. Projets à Gogo. Les projets futurs sont encore nombreux mais se développeront piano. "On est tous bénévoles, on veut faire les choses bien, sur la longueur, sans s’épuiser. On avance donc à notre rythme, en consolidant bien les bases." Dans un futur proche, il est prévu d’aménager et d’exploiter un four à pain, une initiative lancée par deux voisines, sur un terrain tout proche. D’autres chantiers participatifs vont suivre. Le recrutement d’un coordinateur est aussi sur les rails. Un festival de musique est aussi évoqué, tout comme la création d’une réserve naturelle ou encore le lancement d’élevage. Mais il faut financer aussi tous ces projets. "On va donc lancer plusieurs campagnes de financement participatif, tout en poursuivant l’appel aux dons et aux mécènes", conclut la responsable communication. Aucun doute, la petite graine plantée il y a un an par une poignée de citoyens germe et se déploie…