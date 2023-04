Les Djoyeûs Scolîs sont remontés sur scène à Modave pour le plus grand bonheur des amateurs du théâtre wallon

"La pièce ayant été reportée depuis 2020 en raison du Covid, et à cause d’acteurs malades, c’est avec une grande joie que nous la jouons enfin, confie le metteur en scène François Cantin. D’autant plus qu’il s’agit d’une pièce savoureuse, très bien écrite et bien agencée. En réalité, nous avons réalisé une mise en scène collective avec les plus anciens, la difficulté étant de jouer et d’innover sur une scène assez restreinte."

L’histoire commence avec Ernesse, marchand de chaussures, qui attend la visite d’un contrôleur fiscal. "Je joue le rôle du pauvre marchand de chaussures, qui va vivre des journées très pénibles, et à qui il va arriver une série de mésaventures", sourit François Cantin alors que Rina Porcelli, ancienne directrice de l’école communale de Modave, joue le rôle de Mimi, SDF. "J’adore le théâtre, et c’est une belle occasion de promouvoir le wallon, affirme la responsable administrative de la troupe. Tous les bénéfices sont reversés à l’école communale pour financer diverses activités. Plus de 900 personnes ont réservé, mais des places sont encore disponibles. Par ailleurs, c’est le moment de rappeler que nous sommes toujours à recherche de jeunes acteurs pour assurer la relève." Et se lancer dans le grand bain du théâtre dialectal comme, la p’tite nouvelle, Coralyne Fastré (41 ans).

"Cela faisait longtemps que j’avais envie de jouer, confie-t-elle. Quand j’ai vu l’annonce pour recruter une comédienne, je me suis dit que le moment était venu. Je connaissais le wallon grâce à mon papa, décédé il y a 20 ans. Jouer en wallon me permet de me rapprocher de mes racines familiales. Je suis surprise d’y arriver. Je suis dans mon élément, le personnage me correspond, et je n’ai pas peur alors que je suis une grande stressée."

Pour leurs premières représentations, les comédiens ont en tout cas conquis les spectateurs de la salle Les échos du Hoyoux.

"Ernèsse n’a nole tchance" sera encore présenté les 21, 22, 28, 29 avril à 20 h, et le 30 à 14 h. Réservations: Rina Porcelli 0472/75 25 14 et François Cantin 085/41 15 91.