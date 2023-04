An Pierlé, dans un concert intimiste aux Deux Ours (Modave)

À considérer comme un best of bien senti des plus beaux titres puisés dans différents albums, le concert (affiché complet) aura marqué par la sincérité touchante de l’artiste et son univers original qui baigne dans un savoureux mélange de puissance généreuse et de douceur.

Exit en piano-voix démarre le set attendu tout en nuances et en contrastes à fleur de peau avec une subtile opposition maîtrisée de notes douces ou appuyées et nerveuses qui s’élèvent crescendo. Slippery Fish, As Sudden Tears Fall poursuivent avec cette même intensité qui insuffle à la musique son âme et sa liberté. Cent pour cent dans l’univers d’An Pierlé, le concert est à vivre en plus qu’à écouter avec une exploration de sonorités à la fois épurées et riches de leurs contraires.

Autres titres puisés dans les anciens albums et le nouveau comme Imaginary Summer, poursuivent le set avec cette même énergie sensuelle et décomplexée saupoudrée d’un humour bien placé. Parce que tout est nécessaire dans la musique d’An Pierlé. À commencer par cette nervosité domptée qui apporte à l’ensemble son grain de folie personnel. C’est intime et particulier, singulier et pluriel telle une expérience sensorielle qui mise beaucoup sur le relief de la voix qui passe d’une extrême douceur à une explosion sonore.

"C’est ça la vie, une larme, un rire", lâché entre deux morceaux pousse à l’introspection en accord parfait avec les thèmes qui touchent à notre humanité.

Et on n’est pas à une surprise près dans ce concert qui s’en va à reculons dans le temps "vers le futur", avec en prime et presté sans filet, les premiers titres en français que le public oursien aura découvert en "testeurs". "Il faut changer le monde à petits pas, qu’on ne peut que commencer chez soi." Et ce soir-là, chez soi, c’était aussi aux Deux Ours avec un public conquis qui en redemandait tant ça faisait du bien !