Pour Pâques, une chasse... aux bières et objets insolites à Modave

Pour la majorité des chercheurs, c’est une première. "C’est vraiment cool. J’ai pris un sac à dos, j’ai cru que c’était trop mais finalement c’est très bien. C’est la toute première fois qu’on vient. Une amie nous en a parlé car une de ses amies lui en avait parlé…", nous explique un participant. Au total, une soixantaine de bières spéciales, une vingtaine de bières "classiques" et des objets pour adultes ont été disséminées. Ce sont plus d’une centaine d’articles qui avaient été cachés dans les 5 000 m2 du terrain. "Dans notre groupe, chacun doit organiser une activité tous les trois mois. Donc, cette fois, mon ami Bernard qui est avec moi devait trouver quelque chose. C’est sympa comme activité, ça change un peu", se réjouit Dorothée.

Des cachettes bien trouvées

Pour cette année, le Jardin de la Patchamama (projet de l’ASBL Los Niños de Gaïa) a déniché de nombreux endroits afin de cacher les objets. Que ce soit dans des tuyaux ou encore dans une ruche, "le terrain est grand et nous en avons mis partout sauf dans certains endroits, s’amuse un bénévole. Mais on n’a pas tout caché dans des lieux trop compliqués. Quand on a vu le temps qui tournait, on s’est dit qu’on n’allait pas faire trop invisible car il ne faut pas que les participants cherchent sous la pluie… C’est tout de suite moins drôle."

Cette année, le Jardin n’a pas organisé de chasse pour les enfants. "L’année dernière, j’avais déjà organisé deux chasses, une pour les enfants, une pour les adultes. Mais la seconde avait eu plus de succès. Donc cette année, j’ai décidé d’organiser celle-là", explique Dimitri Cranshoff, formateur au jardin et créateur de l’ASBL Los Niños de Gaïa. Finalement, la journée s’est soldée par des sacs bien remplis et une ambiance printanière qui a permis aux participants de s’amuser, tout en se dépensant.