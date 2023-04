Stéphanie espère faire partie des 160 nouveaux conducteurs du TEC liégeois

Alors, pour dénicher les "perles rares", le TEC Liège-Verviers a organisé ce jeudi, en collaboration avec le Forem, un jobday au Centre de Compétence Logistique du Forem à Grâce-Hollogne. Celui-ci a réuni quelque 350 candidat(e)s qui ont été salués en début d’après-midi par les ministres wallons de l’Emploi, Christie Morreale et de la Mobilité Philippe Henry. Les postulants ont reçu divers renseignements sur le TEC et ont pu s’asseoir au volant d’un bus de formation pour y découvrir la boîte automatique. Ils ont aussi passé un premier entretien d’embauche.

"La situation liégeoise, voire wallonne, n’est pas exceptionnelle, c’est toute l’Europe qui doit faire face à cette pénurie, précise Ninon Gerlache, responsable du recrutement au TEC. Parce qu’il s’agit d’un métier pénible en termes de flexibilité des horaires. Les conducteurs peuvent être amenés à commencer leurs services à partir de 3 heures du matin, et peuvent aussi le terminer à 1 heure du matin. Mais en voyant le succès de ce jobday, je me dis que quelque chose est en train de se passer. Nous sommes quasiment le seul employeur qui n’exige aucune qualification. Seules deux seules conditions doivent être remplies: avoir au moins 21 ans et être détenteurs d’un permis B. Nous assurons la formation du permis D et nous encadrons les candidats, tout en les rémunérant."

86 agents conduiront aussi le tram

Et quel est leur profil type ? "La grande majorité sont demandeurs d’emploi, soit très jeunes, soit beaucoup plus âgés, note David Raway, formateur au TEC. Quelques-uns sont aussi indépendants. Récemment, le TEC Liège-Verviers a ainsi engagé une coiffeuse de 58 ans qui voulait se reconvertir. Les candidats qui ont déjà un emploi sont largement minoritaires." Mais pas inexistants. La preuve, avec Stéphanie, jeune quadragénaire de Strée (Modave), qui souhaite rejoindre les 9% de conductrices, au volant des bus wallons. "Je travaille depuis 19 ans dans la grande distribution, explique-t-elle. Mais avec le passage des magasins Mestdagh sous la bannière Intermarché, je crains que mon salaire soit raboté de 25%. Avec l’augmentation du coût de la vie, je ne pourrais pas me le permettre. J’aime le contact avec la clientèle, je sais ce que travailler en horaires décalés signifie, et j’aime bien conduire. Bref, je me vois bien conduire un bus."

Et peut-être même faire partie des tout premiers conducteurs du futur tram de la cité ardente. "Car parmi les 160 chauffeurs recherchés, 86 seront amenés à conduire le tram, précise Stéphane Thiery, porte-parole du TEC. Ceux-là travailleront dans le futur à 75% sur le tram et à 25% sur les bus."

Après avoir suivi les formations théoriques et pratiques et avoir passé les examens "avec plus de 90% de réussite", les heureux élus se verront offrir un CDI. "Un nouveau chauffeur, avec deux enfants à charge, va toucher 2 000 € nets comme salaire de base, compte Tonino Camarda, formateur comportementaliste au TEC. Auxquels il pourra ajouter 200 à 300 € de primes (week-end, conduite d’un bus articulé, etc)."

Quant à Stéphanie, qui a quitté le siège du bus avec la banane ce jeudi, elle espère pouvoir venir s’y rasseoir pour de bon dans les prochains mois.