Les nouvelles infrastructures du RAVeL 126 inaugurées à Modave

Six ans ont été nécessaires pour la mise en œuvre du projet dont les travaux ont débuté en 2021. Cette initiative a coûté 243 000 €, subsidiée à 80% par le Commissariat général au tourisme (CGT). Ce projet est soutenu par la ministre wallonne du Tourisme, Valérie de Bue, et par le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, tous les deux présents lors de l’inauguration. "Quand vous parcourez ce RAVeL, c’est magnifique. À chaque fois que je passe, je me dis “Là, on a un bijou et on doit pouvoir faire plus ”. Donc, le fait de développer ce RAVeL et d’exploiter le Hoyoux pour faire du tourisme, l’une de nos forces, est quelque chose d’important", se réjouit Christophe Collignon.

Mais en réalité, quels sont les aménagements sur ce fameux RAVeL de la Ligne 126 ? "Ce projet vient amener de la vie au RAVeL. Ce n’est plus un simple chemin asphalté. C’est un endroit où on peut se retrouver en famille, avec des amis ou même seul. Il y a des zones de détente qui rendent l’endroit plus agréable qu’il ne l’était déjà", explique Adrien Carlozzi, le bourgmestre de Marchin.

Le plein d’informations

Trois aires de pique-nique ont vu le jour: à Clavier, à l’ancienne gare des Avins (avec barbecue) ; à Marchin, à l’ancienne gare de Vyle et enfin à l’ancienne gare de Régissa (avec barbecue). D’autres infrastructures sont également présentes comme des panneaux didactiques sur la faune et la flore, sur l’eau, sur les légendes mais aussi des panneaux d’informations sur les lieux d’intérêt touristique qu’on trouve dans la région. Sans oublier des tables, des bancs…