Jardiner en pensant à la biodiversité à Modave

Puisque le printemps arrive (si, si), la Commune de Modave veut inciter ses citoyens à poser des petits gestes en faveur de la nature. Son service Environnement et des membres volontaires du groupe de travail biodiversité ont réalisé une brochure d’une douzaine de pages (dans un format A5) qui vient d’être distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. "Notre objectif est d’inciter tout le monde à mettre de petites actions en place pour favoriser la biodiversité, sans pour autant vouloir révolutionner tous les jardins des Modaviens, explique l’écoconseillère Élodie de Marchin. On suggère notamment de laisser un coin de son jardin non tondu ou encore de ne pas ramasser les feuilles mortes mais les laisser se décomposer au pied des arbres."