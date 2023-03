L’éolienne citoyenne de Modave a dégagé un bénéfice de 122.860€ en 2022

"L’année dernière, l’éolienne, disponible 97,89% du temps, a permis de produire 5 317 MW, a expliqué le bourgmestre Éric Thomas, lors de la séance du conseil communal de ce début de semaine. Le vent a moins soufflé que les années antérieures (NDRL: la production était de 5 416 MW en 2021, de 6 948 MW en 2020 et de 6 679 MW en 2019) , mais comme le prix de l’électricité a fortement augmenté, nous arrivons à un chiffre d’affaires de 1 056 993 € (dont près de 152 000 € issus de certificats verts), contre 550 449 € en 2021. Au total, en tenant compte des provisions de 180 000 € pour la taxe sur les surprofits et de 40 000 € pour le remplacement de la boîte de vitesse de l’éolienne, nous arrivons à un bénéfice total de 122 860 €." Soit bien plus qu’en 2021 (6 201 €) ou encore qu’en 2020 (79 541 €).

Alors qu’aucun dividende n’avait été versé aux différents coopérateurs pour l’exercice 2021, les 6% promis seront cette fois bien octroyés. "Après avoir octroyé un acompte sur dividende, nous allons proposer à l’assemblée générale d’avril de donner le complément de dividende pour atteindre le taux."

Pour rappel, l’éolienne citoyenne a été érigée en 2018 dans le cadre d’un parc Engie comprenant au total cinq éoliennes au lieu-dit "Les Trinitaires". À l’époque, la Commune de Modave avait mis 350 000 € sur la table et les habitants avaient investi au total 300 000 €.