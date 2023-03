Au Cercle de magie de Modave: "Abracadabra… et j’ai mon diplôme !"

Mercredi dernier, neuf élèves du Cercle de magie "Gimmick" à Modave ont passé un examen devant Carlos Vaquera, une pointure belge de la magie. Claudine, Émeline, Florent, David, Arthur, Romane, Quentin, Mia et Luciano ont chacun à leur tour présenté des tours pendant dix minutes, devant une trentaine de personnes et un jury (Carlos Vaquera et Cyril Hubert, président du Cercle), à la salle Bois Rosine à Strée. Tous ont réussi le baptême du feu. Et ils se sont vus remettre le diplôme "débutant" signé par Carlos Vaquera. Un honneur: sa signature vaut de l’or dans le milieu. Et une référence: c’est le seul cercle de magie en Belgique qui y a droit. Il s’agit donc bien d’un diplôme officiel et reconnu. Les deux professeurs de magie, Cyril Hubert et Magic Luciano, ont eux aussi décroché un diplôme, celui de magicien semi-professionnel. Pour rappel, il n’existe pas encore de diplôme professionnel même si le but est de créer un jour des études supérieures de magie en Belgique. Deux jeunes adolescentes, Romane et Mia, ont particulièrement attiré l’attention du jury. Elles vont toutes les deux participer au Championnat de magie de Belgique à Vilvoorde. Pour la première fois, en 2023, il y aura une catégorie enfant.