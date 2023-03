Huy-Waremme : En balade à la découverte de la richesse de nos cours d’eau

"C’est une balade de 5,6 km le long du ruisseau puis en montant dans la forêt, résume Marie-Claire Houée, membre du Contrat de Rivière Meuse aval, qui organise cette balade conjointement avec Natagora Condroz-Mosan et la DNF. L’Oxhe est une rivière en zone Natura 2000. On va présenter sa gestion et ses habitants. On verra les batraciens dont c’est la période de reproduction. On a des grenouilles rousses et des tritons."

Les marcheurs pourront voir aussi les différents oiseaux qui vivent au niveau même de la rivière. "Le cincle plongeur niche au-dessus de l’eau, détaille Marie-Claire Houée. Il a une technique de pêche bien particulière en s’immergeant dans la rivière pour se nourrir de petits invertébrés."

Bientôt une réserve naturelle

Le groupe poursuivra la balade en grimpant dans les bois, dans les pas de Xavier Lehane, agent du Département de la Nature et des Forêts. "Il y a plein de têtes de sources intéressantes dans cette forêt alluviale, explique l’agent de la Région wallonne. D’un point de vue biodiversité, c’est très riche. On y trouve des salamandres mais aussi la libellule cordulégastre. C’est une espèce peu commune, toute noire, avec des bandes jaunes. On ne pourra pas la voir puisqu’elle n’est présente que de juin à juillet mais on pourra entendre les premiers oiseaux chanteurs: des pinsons, des sittelles, des mésanges, des pics…"

Les guides développeront aussi les mesures concrètes du plan d’aménagement forestier de cette zone boisée répertoriée en Natura 2000 mais qui bientôt deviendra une réserve naturelle domaniale.

Dimanche 26 mars à 8h45. Rés.: 0478/19 03 89