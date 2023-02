Les cours d’autodéfense pour seniors continuent à Vierset-Barse

Lors de ces cours, il n’est pas question pour les aînés de réaliser des "roulés-boulés" sur le tapis mais bien de se rendre compte qu’il existe des gestes à avoir au bon moment pour contrer un éventuel agresseur. "Je leur explique les esquives, comment on frappe et comment on peut être frappé. Mais aussi comment anticiper une potentielle attaque."

Une question de mental

La self-défense, ce n’est pas uniquement une question de technique mais aussi un travail du mental. "Je leur apprends à faire face, ajoute le spécialiste en arts martiaux. Le tout est de faire prendre conscience à l’agresseur que s’il pensait que ça allait être facile, c’est raté !" Et les seniors sont demandeurs. Ils viennent d’ailleurs avec leurs propres idées de mise en situation pour appliquer concrètement les astuces que leur enseigne Serge.

Réunissant actuellement une dizaine de personnes, le groupe est bien parti pour s’agrandir au vu des questions posées régulièrement à Serge Robert. Celui-ci estime d’ailleurs, en espérant qu’il n’arrive rien, que "avoir quelques notions de self-défense, c’est potentiellement un plus".

Les cours de self-défense pour Seniors sont donnés les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30 au complexe sportif de Modave (Tige de Hestreux, 1 à Vierset-Barse). Infos auprès d’Isabelle Henderickx au 0477/92 41 82.