L'arrêt du réacteur nucléaire de Tihange 2 va faire perdre 23 000€ à la Commune de Modave

Forcément, Modave est concernée par cette diminution qui représente une perte de 23 000 € pour les années 2024-2025. "Cette année, nous percevons encore un montant de 67 418 € mais, à partir de 2024, cette somme va retomber jusqu’à 44 159 €, explique Éric Thomas, le bourgmestre de Modave. Étant géographiquement proche, pour ne pas dire voisine, de la centrale nucléaire de Tihange, nous sommes parmi les premiers concernés par l’arrêt de la centrale."

17 Communes impactées

Si Modave va donc percevoir un montant inférieur aux années précédentes, elle n’est ni la seule Commune impactée, ni la plus touchée. "Établie au moment du lancement de la centrale, la convention concerne 17 Communes au total, poursuit le mayeur. Les sommes perçues sont votées par les bourgmestres des différentes Communes tous les trois ans. Elles sont établies en fonction de plusieurs critères: la proximité avec la centrale, la superficie de la commune, le nombre d’habitants et la dangerosité. Une commune qui aura une école secondaire, un hôpital ou une maison de repos est censée être plus à risque qu’une autre où il y a juste une école communale et recevra donc une compensation plus élevée. Modave n’est donc pas la Commune la plus à plaindre. Par exemple à Amay, qui est plus grande et plus proche de Huy, le montant perçu est passé de 276 000 € à 180 000 €."