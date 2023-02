La Limonaderie a enfilé son plus bel uniforme d’ambulancier ce week-end, à l’occasion du stage de secourisme organisé par l’ASBL Sauve qui veut, d’Andenne. Griffures de chat, accident électrique ou brûlure de cuisine… de nombreuses situations du quotidien ont été mises en scène pour familiariser les adolescents, âgés de 12 à 16 ans, avec les bons réflexes à adopter en cas d’accident domestique.

Une formation aux premiers secours qui se veut avant tout accessible et abordable à tous. "C’est 112 € pour un stage de trois jours en pension complète, ce qui est vraiment la meilleure offre qu’on puisse proposer, explique Sébastien Pierre, fondateur de l’ASBL et organisateur de l’événement. En général, ce genre de formation coûte assez cher. C’est notre premier stage et on le fait consciemment à perte. On se positionne volontairement sous la médiane du marché pour toucher le plus de monde possible."

Apprendre les bons réflexes

Organisé pour la première fois, le stage est un franc succès et permet aux jeunes d’être initiés au monde du secourisme, le tout dans la joie et la bonne humeur. "Les jeunes se sentent vraiment concernés, poursuit le formateur en secourisme. Les situations mises en scène sont celles qui pourraient arriver au quotidien. Et ça leur parle. Il y a une partie théorique et une autre pratique. Chaque mise en situation est en lien avec la théorie vue ensemble. L’idée, c’est de leur enseigner les bons réflexes à avoir et à s’adapter en fonction du lieu et des circonstances."

En Belgique, 7% de la population a déjà suivi un stage de secourisme. Un pourcentage faible qui concerne avant tout les adultes. "Je pense que c’est une bonne chose d’initier les gens au secourisme le plus tôt possible. Ce que les jeunes apprennent ici leur sera utile tout au long de leur vie. Si un accident arrive dans leur entourage, ils sauront comment réagir et ce, même si ça n’arrive que dans vingt ans. On sent déjà une évolution chez eux. Ils commencent à réagir de la bonne façon et avec plus de calme. Ç a leur permet de gagner en maturité. "

Vu le succès, un second stage est déjà prévu en août. "Les places sont très vite parties, explique Sébastien Pierre. L’ASBL existe depuis seulement sept mois mais a déjà formé plus de 400 personnes, tous les âges confondus. On a décidé d’organiser un second stage destiné aux enfants en août et les places partent déjà rapidement, alors que les inscriptions ont été lancées il y a quelques jours."

Plus d’infos sur les stages et sur l’association sur le www.sauvequiveut.be.