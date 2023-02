La future bibliothèque Oyou, commune à Modave, Clavier et Marchin élargit désormais ses horaires

Et là, les trois bibliothèques élargissent leurs horaires. Avec une volonté marquée de toucher un plus large public. "On veut toucher plus de monde et mieux, poursuit le bibliothécaire en chef. Il y avait des moments, surtout à Modave et à Clavier, où on n’arrivait pas à toucher ceux qui travaillent ou qui sont en cours. Notre volonté était donc d’ouvrir plus longtemps." Et cela, à partir de lundi prochain, le 13 février. "C’était une volonté partagée par les trois pouvoirs organisateurs, les trois communes qui veulent rendre les lieux culturels plus accessibles au public." Le réseau des trois bibliothèques a dès lors engagé une bibliothécaire supplémentaire à mi-temps qui ira principalement à Modave et à Clavier.

Les nouveaux horaires ? La bibliothèque de Marchin (place de Belle-Maison) sera ouverte les mercredis (8 h 30-12 h et 14 h-18 h 30), jeudis (14 h-17 h), vendredis (8 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h 30) et samedis (8 h 30-12 h 30). Celle de Modave qui est située rue Mont Sainte-Aldegonde ouvrira ses portes les lundis (14 h-18 h 30), mercredis (16 h-18 h 30), vendredis (14 h-16 h) et samedis (8 h 30-10 h 30). À Clavier, la bibliothèque, qui est Grand-Rue à Ocquier, sera ouverte les lundis (14 h-18 h 30), jeudis (14 h-18 h 30) et samedis (11 h-13 h).

L’intérêt de réunir les trois bibliothèques dans un seul et même réseau ? Les habitants pourront voyager d’une implantation à l’autre. Ils pourront puiser facilement et rapidement dans l’ensemble des collections. Ils pourront bénéficier aussi des services de l’écrivain public ou encore de celui de portage des livres jusqu’au domicile du demandeur. Car clairement, les trois communes veulent faciliter l’accès aux trois implantations du réseau.

Autre nouveauté mais pas encore officialisée: bientôt, le réseau des bibliothèques de Modave, Marchin et Clavier portera une seule et même appellation. Ce sera Bibliothèque Oyou, tout comme le centre culturel. Simplement parce qu’ "on couvre le même territoire que celui du centre culturel. Et on compte développer ensemble une même politique culturelle commune", explique Nicolas Fanuel. Pour quand cette nouvelle appellation ? Probablement en milieu d’année.