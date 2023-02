Le centre de maraîchage bio "Le Jardin de la Patchamama", à Modave, peine à recruter

Difficile de trouver des volontaires

Le Jardin de la Patchamama rencontre des difficultés à trouver des bénévoles et des stagiaires pour ses formations. "C’est compliqué de trouver des bénévoles fixes, qui viennent tel jour et tout le temps", explique Dimitri Cranshoff, formateur au jardin et créateur de l’ASBL Los Niños de Gaïa. Ils sont donc à la recherche d’un CPAS qui trouverait une personne intéressée par un emploi Article 60, une opportunité de renouer avec un travail en pleine nature. "Nous aurions bien besoin d’un coup de main, mais nous n’avons pas les moyens d’engager du personnel supplémentaire. C’est une personne qui va pouvoir travailler 36-38 heures par semaine et qui va connaître le terrain. C’est une présence sur place. Même si je ne suis pas là, la personne va pouvoir continuer le travail. Parce que je travaille énormément et cette personne pourrait m’épauler."

Mais depuis le mois de novembre, aucun CPAS à proximité directe de Modave n’a répondu positivement à l’ASBL. "Ça m’étonnerait quand même que cela n’intéresse personne. C’est ça que je ne comprends pas", s’étonne un bénévole. Pourtant, l’année passée et l’année d’avant, deux personnes avaient été trouvées pour travailler au jardin. Même au niveau des stagiaires pour le centre de formations en permaculture et maraîchage biologique, Dimitri Cranshoff peine à trouver des personnes motivées. "Depuis la fin du Covid, c’est très dur." Ces formations peuvent toucher plusieurs publics: des personnes intéressées par le maraîchage biologique, des reconversions professionnelles dans le domaine ou tout simplement une envie de renouer avec la terre.

Dimitri Cranshoff: 0477/05 56 10.