’épicerie de Juan et Juliette ouvre ses portes au coeur de Vierset-Barse (Modave)

Aujourd’hui, nouveau départ pour le couple de maraîchers Juliette Guitton et Juan-Pedro Valle Hayer: ils déménagent leur "magasin" dans la ferme en carré, sur la place de Vierset-Barse, là où ils habitent. "Au niveau de la manutention, c’est beaucoup plus facile, il ne faut plus déplier et replier les tonnelles", annonce Juliette Guitton, cogérante de la boutique. La nouvelle épicerie sera ouverte deux jours par semaine, le mercredi et le vendredi après-midi, de 13h à 19h.

À l’intérieur de l’épicerie, toutes les étagères sont issues de palettes de récupération qu’ils ont construites eux-mêmes "À part des vis et quelques équerres, c’est de la récupération", raconte la maraîchère. Les fruits et légumes présents dans les différents étalages sont tous bio, de saison, et proviennent de la culture locale. "On ne trouvera pas pour le moment, par exemple, des tomates ou des aubergines qui sont des légumes d’été", continue la Modavienne.

En termes de culture locale, difficile de faire mieux, puisque leurs champs se situent à côté du hall omnisports de Vierset-Barse, à 1 km de leur commerce.

L’épicerie ne vend pas que des fruits et légumes belges, mais aussi des chips, de la bière locale, de la farine, des tisanes, du miel, du jus de pomme et bien d’autres choses. "Nous ne voulons pas prétendre être un magasin qui vend de tout, mais rester dans l’alimentaire local. Un de nos objectifs est de pouvoir garder un contact proche avec les clients, avoir le temps de discuter avec eux", raconte la cogérante.

À deux, ils gèrent aussi bien les cultures que la gestion de l’épicerie, sans aucun bénévole ou employé pour épauler le duo.

Adresse: rue Tige de Strée 1 à Vierset (sur la place). Il est possible de passer une commande via l’adresse mail suivante:lesjardinsjuanetjuliette@gmail.comPage Facebook: « Les Jardins de Juan et Juliette »