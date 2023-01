Un cycle de dix ateliers sur la permaculture à Modave

Le pub culturel des Deux Ours n’est pas qu’un lieu de concerts et de culture, c’est aussi un lieu d’éducation permanente. C’est ainsi que s’organise, dès ce 5 février, un cycle de 10 ateliers-conférences pour apprendre à produire des fruits et légumes en permaculture. Et pour cause: le trésorier de l’ASBL, Stéphane Mostenne, n’est autre que l’expert en permaculture de la Province de Liège qui encadre de nombreux jardins communautaires et maraîchers bio. Il viendra dix dimanches pour vous initier de A à Z à la préparation d’un potager ou d’une serre, au calendrier des plantations, aux associations de plantes à faire, aux soins à apporter, semaine après semaine pour transformer un lopin de terrain en véritable réserve alimentaire abondante, sans produit chimique. Concrètement, le principe de base de la permaculture est de s’inspirer de la nature pour les cultures: prendre en compte les interactions des espèces entre elles, envisager les plantations dans leur écosystème, optimiser les surfaces, l’utilisation de l’eau et du soleil… Et bien entendu, pesticides et engrais sont proscrits.