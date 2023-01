Des bornes électriques bientôt installées à Modave

La SPI va prendre le projet en charge

Devant l’ampleur de la tâche et prise par ses nombreux projets, la Commune de Modave va laisser le soin à la SPI, agence de développement de la province de Liège, de déterminer l’emplacement et le nombre de bornes électriques à implanter sur le territoire modavien. "L’idée, c’est de laisser les clés du projet aux mains de la SPI, explique Éric Thomas, le bourgmestre de Modave. Le ministre Philippe Henry, ministre du Climat, des Infrastructures, de l’Énergie et de la Mobilité, nous offre la possibilité de déléguer cette mission afin de ne pas apporter une charge de travail supplémentaire aux autorités locales. On espère donc que la SPI puisse prendre en charge toute la gestion de ce marché. De cette manière, elle va permettre à une société de s’occuper de l’entretien, du paiement et de l’organisation des bornes à notre place. C’est un gain de temps non négligeable et c’est la décision qui nous semble la plus sensée. Ça permettra surtout à la Commune de ne pas devoir s’occuper d’une telle charge de travail qui aurait irrémédiablement empiété sur les projets que nous devons mener à bien."

La proposition du bourgmestre a trouvé écho au sein de conseil communal puisque le point a été adopté à l’unanimité.