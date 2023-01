200 sportifs ont brûlé des calories à Strée pour l’ASBL « 10 femmes pour un 4 000 mètres »

Mais ce voyage a un coût: "Il nous faut entre 20 000 et 25 000 euros", estime la présidente Isabella Caponi qui pointe aussi la disparition de toute une série de financements provenant de petites entreprises de la région ou d'indépendants à cause du contexte économique morose.

Alors, pour récolter des fonds, l'équipe organise toute une série d'événements, dont celui qui s'est déroulé à Strée (Modave) tout ce samedi et qui consistait en deux défis: "Un parcours de 2,6 km de course ou marche, qui tourne en permanence, avec pour but d'atteindre les 1 000 km et 18 séances collectives en salle, avec comme objectif de brûler 50 000 kcal", explique Olivier Struys, qui a pu compter sur l’aide d’Eugénie Chapelle. Le succès était au rendez-vous, toutes les séances étaient complètes, un peu moins de 200 personnes se sont prêtées au jeu, et au final, la journée a rapporté près de 4 000 €. "C'est super positif, avec cette météo", s'est réjoui le préparateur qui regrette la disparition d'accompagnement des femmes une fois que la rémission est annoncée, "il y a une vie qu'il faut reprendre et le sport diminue le taux de récidive, on s'ajoute aux médicaments".

Parmi les participantes se trouvaient certaines des plus anciennes Dômettes et désormais amies: Sophie (42), Lucie (43) et Michelle (59), trois Namuroises pour qui l'ascension du Dôme des Écrins en 2013 a marqué leur vie. "C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrées, je me demandais si j'allais en être capable, ça a été le début d'une aventure extraordinaire. Quand on m'a annoncé mon deuxième cancer, j'ai pu compter sur les Dômettes, elles étaient à mon écoute, elles me comprennent", se souvient Michelle qui dans un certain sens remercie le cancer qui lui a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles "et amené tellement de belles choses".