Un marathon de 12 h organisé ce samedi à Strée pour emmener des femmes touchées par le cancer du sein vers les sommets

C’est en partant de ce constat qu’a été créée en 2013 l’ASBL "10 femmes pour un 4 000 m". Chaque année, cette association offre la possibilité à dix femmes en rémission d’un cancer du sein de gravir un sommet de plus de 4 000 mètres d’altitude. Si la participation est gratuite, le voyage a forcément un coût pour l’ASBL qui organise ce samedi à Strée un événement sportif afin de récolter des fonds. Son nom ? "Marathon sport, midi-minuit". À l’origine de l’initiative ? Le préparateur physique Olivier Struys. "Deux défis vont être proposés durant 12 heures, explique le Stratois. D’abord, il y aura un parcours de 2,6 km de course à pied, marche ou encore vélo atour du village, avec le but d’atteindre 1 000 km. Nous organisons aussi divers ateliers de 30 minutes dans ma salle, avec l’objectif de brûler 50 000 kcal. Ce sont environ 300 personnes qui vont se relayer. Tous les créneaux horaires sont déjà complet, à l’exception de 22 heures à minuit."

Pour participer à l’événement parrainé par Lucien Campeggio (ce Modavien, touché, par un cancer du colon, a bouclé l’ironman de Klagenfurt), une somme de 20 € (10€ pour les enfants) est demandée à chaque participant.

"L’argent récolté servira donc à financer cette année le projet d’ascension du Mont Rose (4 634 mètres), précise Olivier Struys. C’est le deuxième plus haut massif des Alpes après celui du Mont-Blanc. Les dix femmes partiront le 26 juin, et seront accompagnées par un staff de sept personnes." Celui-ci sera composé d’un oncologue, d’un urgentiste, d’un chef de service aux soins intensifs, d’un infirmier, d’une ostéopathe, d’une psychologue et d’un préparateur physique. "Depuis sa naissance, l’ASBL a emmené près d’une centaine de femmes sur les sommets. La plus jeune avait une trentaine d’années, la plus âgée 65 ans. Nous avons déjà gravi le Dôme de Neige des Écrins, le Dôme de la Lauze ou le Grand Paradis. Cette année, l’ascension prendra deux jours, mais le voyage durera une semaine puisqu’il s’agit notamment d’apprendre aux participantes à marcher avec des crampons en cordée."

Le « Marathon sport, midi-minuit » se déroule ce samedi de 12h à 24h, rue Rennequin Sualem à Strée. Plus d’infos au 0471/35.21.15. Petite restauration et bar sur place.