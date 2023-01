J’ai été en effet le co-fondateur des Francofolies de Spa que j’ai co-dirigé de 1994 à 2022 et dont je reste le programmateur. Je suis un amoureux excessif de ma ville de Spa et de la musique. J’ai aussi été échevin de Spa durant 20 ans et depuis 8 ans, je suis député wallon. La culture, c’est toute ma vie, ma passion. Et je mène différents combats en ce sens.

Comment êtes-vous passé d’organisateur d’événements à homme de scène ?

Tout ça m’est tombé dessus sans que je ne le cherche. Jamais je n’aurais pensé monter un spectacle. Ce sont des rencontres qui m’y ont poussé. Tout a démarré par un ami à qui j’ai fait lire mes derniers écrits car depuis mes 15 ans, tous les cinq ans, je couche sur papier mon bilan de vie, mes motivations, mes aspirations, mes déceptions, histoire de faire le point… C’est très personnel mais cet ami m’a assuré qu’il fallait que j’en fasse un livre. Je ne me sens pas auteur du tout et il a donc fallu du temps avant d’y croire, de me sentir prêt et de trouver la formule. J’ai finalement sorti ce livre, "Réenchanter le monde", en novembre dernier dans lequel je balaye 40 ans de ma vie au travers d’anecdotes, de manière honnête et authentique et c’est ce qui a fait, je pense, que le livre a reçu un très bon accueil…

Et c’est ce livre qui a déclenché la suite, le spectacle ?

Oui. Un ami comédien, Frédéric Lorent, a glissé mon ouvrage à Luc Jaminet, metteur en scène liégeois. Il a adoré et m’a soufflé l’idée d’un one-man-show. J’ai refusé catégoriquement. Pas question de faire une causerie ni une conférence sur moi, ma vie, mon œuvre ! Ça n’avait aucun sens… Mais au fil des échanges, le concept a évolué vers une vraie pièce de théâtre, un vrai spectacle que j’ai co-écrit avec Luc Jaminet en qui j’avais confiance. Il a tout de même à son actif plus de 250 pièces de théâtre

« Gardier en thérapie », ce n’est donc pas un seul-en-scène ?

Pas du tout. Nous sommes deux comédiens, Frédéric Lorent qui joue le psy et moi dans mon propre rôle. On a imaginé un décor, une mise en scène, des projections, de la musique. C’est très rythmé et interactif aussi, avec plein de surprises. Mais ce n’est pas non plus une adaptation de mon livre. Au final, lors de l’écriture, bien d’autres éléments ont été ajoutés, plus parlants, plus visuels…

Ça veut dire que vous vous êtes formés à la scène ?

On peut dire ça ainsi. Luc Jaminet m’a coaché sur la diction, l’occupation de l’espace, le jeu d’acteur… C’était un exercice totalement inconnu pour moi. Et flippant…

La pièce a-t-elle déjà été dévoilée ?

On est au tout début du processus. Je viens de jouer le spectacle quatre fois à la Courte Échelle à Liège. Un test. Un rodage et c’est plutôt réussi à en croire les retours positifs que j’en ai eus, de gens souvent inconnus. Le public passe un bon moment: les anecdotes des Francos, les coulisses de la politique, un quizz, de l’autodérision…

Et vous, comment vous sentez-vous sur scène ?

J’étais tétanisé lors des deux premières représentations. J’ai pris du plaisir à partir de la troisième. Et je suis devenu addict. Il est clair que j’ai choisi là de sortir de ma zone de confort. Je me surprends moi-même mais je fais tout ça en toute humilité: je ne rêve pas d’entrer dans le monde du théâtre.

À présent, c’est aux Deux Ours que vous « lancez » véritablement la pièce…

Frédéric Macquet (NDLR: le gérant) est un ami proche. Il est venu me voir et il a tout de suite voulu me programmer. C’est un lieu que je connais bien et que j’adore.

Et pour la suite ?

Deux dates sont déjà programmées à Spa, d’autres sont à confirmer, notamment au Canada et en France mais je ne compte pas faire une tournée de deux ans. Je me produirais en fonction des demandes.

« Gardier en thérapie », le 28 janvier à 20h30 aux Deux Ours à Vierset (Modave). 19 €. www.deuxours.be