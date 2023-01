Un concept qui séduit de plus en plus

Si les bibliothèques de Marchin et de Vierset sont familiarisées aux "Histoires du mercredi" depuis plusieurs années, la bibliothèque de Clavier a également été séduite par le concept "Heure de conte". "On essaye d’implanter l’animation partout où on peut aller, explique Nicolas Fanuel, responsable de la bibliothèque Modave-Vierset-Marchin . Clavier rejoint l’organisation à partir de cette année et la première édition devrait avoir lieu en février. C’est un concept qui a rapidement séduit les parents et leurs petits. En moyenne, on a entre 5 et 15 enfants par séance. Ça permet de les initier dès le plus jeune âge au monde des livres et des bibliothèques."

Chaque session est également associée à un thème relatif à un élément du quotidien. "L’activité est animée par France Thomsson et Valérie Stavaux. Elles racontent en mettant beaucoup de théâtralité et de vie dans leurs histoires. Chaque séance a une thématique en lien avec l’actualité. On a, par exemple, déjà abordé une thématique sur les pollinisateurs avec des histoires centrées autour du monde des abeilles et des insectes. Ce mercredi, le thème abordé est celui des arbres. L’idée est aussi d’ouvrir les enfants sur de nouveaux horizons."

Montrer les bienfaits de la lecture

Si aujourd’hui, les enfants ont plus rapidement une tablette devant les yeux plutôt qu’un livre, Nicolas Fanuel ne voit pas les écrans comme un adversaire des livres. "L’idée n’est pas de combattre les écrans mais de proposer de la diversité. La lecture apporte d’autres choses que la technologie. Elle est, par exemple, plus propice à la concentration que les écrans. Ce sont deux outils très différents mais pas pour autant incompatibles. La lecture permet d’ouvrir les enfants sur d’autres univers, leur faire connaître de nouvelles réalités. Le livre permet à son lecteur d’élargir ses horizons, de découvrir une autre façon de vivre. C’est aussi une porte ouverte sur la culture et le monde des arts. Notre mission et unique ambition est de simplement donner envie aux jeunes de se plonger dans le monde de la lecture. Parce qu’il y a beaucoup de belles choses à en tirer."