L’école communale des Gottes (Modave) se dote d’une bibliothèque originale

Une grande équipe

Le projet est en réalité la transformation et l’aménagement d’une ancienne roulotte, en un espace bibliothèque et lecture. Magali De Meyer, échevine de l’Enseignement, la Petite Enfance et la Jeunesse, a lancé l’idée du projet, un peu par hasard.

"J’avais vu passer un appel à projet du Brico. Ils donnaient 1 000 € de peinture dans les écoles pour ceux qui voulaient avoir un projet spécifique. L’exemple était l’aménagement d’une roulotte. Nous en avions discuté avec les enseignantes maternelles en se disant que c’était vraiment cool. Ensuite, la discussion s’est arrêtée là."

Mais c’était sans compter sur la force créative du corps enseignant, qui s’est mis à sérieusement penser au projet. L’idée a commencé à germer et l’école a contacté l’ASBL OYOU (le centre culturel actif sur Clavier, Modave et Marchin). "L’école voulait savoir si nous pouvions les aider dans le cadre du culture-enseignement (nom de l’époque) afin de trouver des subsides. Nous les avons accompagnés depuis le début afin de rendre les dossiers et trouver des pistes de financement", explique Christophe Danthinne, directeur de OYOU. Actuellement, suite au pacte d’excellence, c’est le PECA (Parcours d’éducation culturelle et artistique) de la cellule Culture-Enseignement de la FWB (d’où proviennent les subsides) qui tente d’initier les jeunes à la culture avec différents projets. L’équipe du service Travaux de la Commune de Modave a également joué un rôle important dans la rénovation de cette roulotte. "Au départ, elle n’était pas tout à fait complète. Il a fallu refaire le toit, remplacer les vitres, etc.", explique Magali De Meyer.

Un projet participatif

Pour la création de cette roulotte-bibliothèque, les enfants ont participé au projet, dans de nombreux domaines. "Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez la chance d’être dans une école où il y a tout le temps des projets comme ça", explique Magali De Meyer aux jeunes enfants impatients d’inaugurer ce nouvel espace. "Et quand je vois vos sourires, je me dis que c’est quand même vachement chouette", se réjouit-elle. Les enfants ont participé à plusieurs phases: choix de la fresque, classement des livres, dons de livres, etc. "Les enfants font partie du projet, et c’est ça aussi qui est intéressant", explique Christophe Danthinne. "Et c’était très important d’impliquer tous les enfants" ajoute Chloë Maréchal, animatrice jeunesse à OYOU.

Des bancs de lecture dehors

L’objectif est que les enfants puissent utiliser cette bibliothèque quand ils le souhaitent. "Le but est de promouvoir la lecture. Dans notre plan de pilotage, nous avons développé l’envie d’améliorer la lecture. Ici, nous sommes dans la lecture plaisir. Les enfants peuvent avoir ce cocon, qu’ils peuvent ne pas avoir en classe ou chez eux. S’il y a le plaisir, le goût de la lecture va arriver", explique Caroline Davidts. Les enseignants pourront décider de se rendre quand ils le souhaitent dans cet espace avec leurs élèves. "On espère pouvoir installer des bancs de lecture dehors. Pour aller plus loin, on voudrait qu’elle soit ouverte à midi, que les grands lisent des livres aux petits,…L’image idéale, c’est cette roulotte avec des bancs et des élèves qui lisent, petits et grands."