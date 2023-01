Record: près de 8 000 visiteurs pour « Noël au château »

"Nous avons accueilli près de 8 000 visiteurs, compte Benoît Van Espen. C’est un nouveau record absolu et ça représente une augmentation de notre fréquentation de 35% par rapport à 2021, où nous avions accueilli 5 850 visiteurs. Ce chiffre constituait pourtant notre record depuis la première animation de Noël organisée en 1991."

En moyenne, ce sont donc 266 visiteurs par jour qui ont franchi les portes de la salle des gardes pour admirer les 25 pièces du château et partir à la recherche des 30 lutins farceurs dispersés dans le décor féerique. "Manifestement, le thème “Noëls magiques et contes merveilleux” a beaucoup plu, poursuit le directeur. Nous avons par exemple accueilli beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants. Parmi nos visiteurs, 77% étaient wallons, 16% néerlandophones et 3% bruxellois. Les quatre derniers pourcents venaient de l’étranger."

Comme c’est le cas chaque année, le démontage et le rangement des décorations va maintenant prendre deux à trois semaines. Mais le château ne rouvrira ses portes au public que le 1er avril. "Nous allons en profiter pour vider toutes les salles, pour cirer les meubles, traiter les parquets, les lambris… Nous voulons être certains de ne pas être la cible d’insectes phytophages."

Dans près de trois mois, ce sera donc l’ouverture de la saison estivale qui, cette année encore, ne devrait pas être marquée par le retour des touristes japonais. "Nous avons repris contact avec nos partenaires mais nous n’avons aucune réservation. Nous n’avons donc pas intégré leur retour dans notre budget 2023."

Avant la pandémie, des milliers de touristes japonais débarquaient en car sur les bords du Hoyoux en avril-mai-juin lors d’un séjour au Benelux qui incluait souvent les visites de Keukenhof, Amsterdam, Bruges, Bruxelles, les Jardins d’Annevoie, Modave et Durbuy.