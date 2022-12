L’espace-test de Strée va faire peau neuve

Une alimentation locale

Le choix de l’angle semblait évident pour le GAL. "On partait d’un site où on produisait déjà des légumes et des fruits avec nos porteurs du projet espace-test, il y a un jardin collectif, le CPAS de Modave cultive des légumes… On était vraiment sur un projet lié à l’alimentaire avec tout ça", explique le directeur du GAL, Jean-François Pecheur.

L’idée est de développer de nouveaux projets avec les acteurs déjà présents sur le site et des nouveaux arrivants venus se greffer au projet tel que le centre culturel OYOU. "Pour une dimension culturelle et de sensibilisation autour des questions liées à l’alimentation, à la ruralité… Pour les trois ans à venir du projet, toute une série d’activités sont prévues: projections, conférences, concerts…"

Avec l’ASBL Devenirs, à Marchin et à Huy (lire ci-dessous), de nouvelles initiatives vont voir le jour. "Ils avaient dans leurs cartons un projet de houblonnière pédagogique, nous allons la développer pour travailler avec des microbrasseries, étant donné que Devenirs est aussi lauréat de son appel à projet." Ils souhaitent également créer une petite framboiseraie. "Le glacier Fleur de Glace vend à la belle saison sur le site. Ils ne trouvent pas beaucoup de framboises locales donc on va essayer de créer une framboiseraie avec eux. Toujours pour innover, on aimerait une culture sous ombrières photovoltaïques. On fera de l’agrivoltaïsme."

Modernisation et innovation

À côté de ces nouveaux projets, une évolution du site est prévue. "On va améliorer nos infrastructures. Nous avions des modules de conteneurs maritimes, nous en avions rénové un et, pour le second, nous attendions d’avoir des moyens." Maintenant que c’est chose faite, le GAL compte en faire un lieu convivial. "Ce sera une cafèt'/lieu de vente, un peu le lieu central. Pour l’instant, les utilisateurs du site doivent sortir pour manger un bout ou boire un café. On pourrait aussi avoir une table ayant une fonction de “co-working”. Ainsi, les gens pourraient se poser avec leur ordinateur et travailler."

Une innovation en matière d’énergie est également prévue, avec Éole Modave. "Ils sont associés avec nous pour ce projet, dans le volet de la mobilité électrique. L’idée serait d’installer un chargeur rapide de voiture électrique. Pour l’instant, il y a très peu d’offres en la matière", conclut Jean-François Pecheur.