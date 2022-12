Il détenait 25 000 fichiers pédopornographiques

Abusé lui-même quand il était enfant, au Maroc pendant des vacances en famille puis l’année suivante par son cousin, l’homme ne veut néanmoins pas "se cacher" derrière ces faits pour "se dédouaner". "J’ai commencé par le porno classique quand j’avais 14-15 ans puis ça a dévié. Ça a toujours été par périodes, il pouvait se passer des mois sans que je ne consulte rien. Parfois, j’avais des remords et j’effaçais tout d’un coup." Et puis, une fois stressé ou contrarié ou frustré, le Modavien replongeait. "C’était insidieux et addictif, je suis devenu esclave de ça. Ce qui m’intéressait le plus, en fait, c’était d’avoir un grand nombre de contenus “par sécurité”, “en réserve”", pour affronter les coups durs de la vie, pour apaiser ses frustrations. "Par honte, je n’ai pas su faire appel aux personnes qui auraient pu m’aider", ajoute encore celui qui, depuis la révélation des faits il y a deux ans et demi, est suivi très régulièrement par un psychologue.

Mettant en avant la gravité des faits et la longueur de la période infractionnelle mais aussi l’absence d’antécédent judiciaire dans le chef du prévenu, son enfance marquée par les abus et un père tyrannique, la substitut du procureur du roi a requis une peine de prison de 18 mois à l’encontre du Modavien, ne s’opposant néanmoins pas à un sursis probatoire, le plus important pour elle étant que le prévenu continue le suivi spécialisé dans lequel il s’est engagé.

Une suspension pour garder son casier vierge

Me de Samblanx, l’avocat du Modavien, a rappelé que son client était passé aux aveux directement, avait été collaborant tout au long de l’enquête et avait immédiatement pris conscience de sa problématique et mis des choses en place pour la gérer. "Le papa de monsieur était radicalisé, la religion prenait beaucoup de place dans le foyer et mon client ne pouvait pas fréquenter de petite copine ni même sortir avec des copains, ce qui a engendré chez lui une frustration perpétuelle. Il s’est alors réfugié dans des contenus pornographiques et ça a glissé vers la pédopornographie…" Des comportements répréhensibles "mais toujours en virtuel, jamais dans la vie réelle". Pour cela, il a réclamé une suspension probatoire du prononcé, histoire que le casier judiciaire du quadragénaire reste vierge.

Dans cette optique, le tribunal devrait logiquement solliciter une expertise du prévenu par l’UPPL (Unité de psychopathologie légale), comme cela se fait dans le cadre de dossiers à charge de délinquants à caractère sexuel qui pourraient être soumis à des conditions à respecter dans le cadre de leur condamnation.

Jugement le 20 janvier.