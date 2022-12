Coup de vent: les pompiers interviennent à plusieurs endroits

Ce vendredi, entre 15h et 18h, les pompiers de la zone Hemeco ont été sollicités à de nombreuses reprises pour des petites interventions liées aux rafales de vent qui ont soufflé sur la vallée mosane et dans le Condroz. " Nous avons été appelés pour des chaussées entravées partiellement ou totalement par des troncs d’arbres ou des branchages ", explique-t-on à la zone. Ils ont ainsi dégagé la route de France à Nandrin, plusieurs rues à Hamoir, " pour des branches dans des câbles électriques " , rue Amas à Ocquier, rue de Tantonville à Tinlot, dans la vallée du Hoyoux à Modave " entre le Pont de Bonne et le château, là où un arbre entravait totalement la chaussée ", à Xhoris (Ferrières), chemin du Sart à Hody (Anthisnes) ou encore rue Trois Barrières à Vierset-Barse (Modave).