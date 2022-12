Voté en ce début de semaine, le plan d’investissement ne fait plus état de la réalisation d’un skatepark. D’une superficie de 20 m sur 30 m, celui-ci aurait dû voir le jour à l’arrière du complexe sportif de Vierset. En juin dernier, le collège communal avait expliqué vouloir construire une installation en béton pour privilégier la solidité de l’outil ainsi que réduire les nuisances sonores. Le tout financé sur fonds propres, car la Commune ne prévoyait pas de recevoir des subsides régionaux, étant donné que les aires multisports de Modave et des Gottes avaient déjà été partiellement financées par le pouvoir subsidiant sous cette législature.

Gros hic toutefois: alors que la majorité avait prévu un budget de 140 000 € HTVA pour une réalisation qui aurait dû être terminée à l’été 2023, l’estimation des coûts a gonflé au fil des mois. "Avec l’augmentation du prix du béton, on serait arrivé au bas mot à 180 000 €, voire 190 000 €, compte l’échevin des Sports et des Travaux, Bruno Dal Molin. Nous ne pouvons pas nous permettre de supporter une telle facture. C’était un chouette projet mené en concertation avec l’éducateur et les jeunes qui étaient allés en repérage dans différents skateparks de la région, mais la Commune doit se montrer raisonnable."

Toujours un skatepark éphémère

Les enfants et adolescents ne doivent pour autant pas ranger définitivement leurs rollers et skatebords au placard car comme en 2021 et en 2022, la Commune devrait réinstaller l’année prochaine un skatepark éphémère sur le parking du complexe sportif. "La location des modules pour un mois coûte aux alentours de 3 000 à 4 000 €, précise encore l’échevin. L’an dernier, nous l’avions installé au mois d’août. Mais sa fréquentation fut moins importante qu’en 2021 lorsqu’il avait été placé en mai. Probablement parce que certains jeunes étaient en vacances ou en stage. En 2023, nous devrions repartir sur le mois de mai."

Voilà qui devrait ravir les étudiants qui, réforme du calendrier scolaire oblige, seront en vacances du 29 avril au 14 mai.