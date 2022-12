« Le budget 2024 sera beaucoup plus compliqué »

En 2023, le SPF Finances reverra son mode de calcul de perception d’impôt. "Quand vous rentrerez votre déclaration en juin, au 31 décembre de la même année tout le monde retouchera ou rendra de l’argent. C’est la même chose pour les communes qui reçoivent donc 14 douzièmes. Avec notre directeur financier, on a décidé de placer deux douzièmes en provisions", développe Éric Thomas.

L’augmentation des frais assumables

L’indexation des salaires entraîne fatalement une augmentation des frais de personnel de 13,6% en 2023, soit 314 234 € pour un total de 2 620 000 € au budget ordinaire. Les deux prochains index de 2% étant déjà inclus.

Les frais de fonctionnement, qui représentent 19% des dépenses ordinaires, augmenteront de 34 600 € (3%). "Nous savons assumer toutes les augmentations que nous subissons tout en maintenant nos dépenses de fonctionnement. Les dépenses de transferts progressent de 7%. La dotation à la zone de police augmente de 6% tandis que la zone incendie est dans l’incertitude, d’où une provision de 54 000 €, ce qui est un luxe de pouvoir se le permettre", commente le bourgmestre.

À l’extraordinaire, 26 nouveaux projets seront au programme en 2023. Ils représentent un budget total de 1,845 million d’euros. Parmi ces projets d’envergure, la fin du renouvellement de l’éclairage public par des ampoules LED d’ici fin la fin de l’année 2023.

Le CPAS n’a plus de réserves

La dotation communale pour le CPAS sera désormais plus conséquente alors qu’elle était stable depuis cinq ans environ. Le CPAS recevra ainsi 57 000 € de plus en 2023, soit 640 000 € au total, de la part de la Commune. L’indexation des salaires du personnel y est pour beaucoup, tout comme l’augmentation des demandes d’aide sociale. "De nouveaux visages franchissent le pas de la porte. Des gens qui travaillent mais ont un petit revenu ont besoin d’aide maintenant, regrette Jeanne Defays, présidente du CPAS. Sur Modave, on a une aide alimentaire importante. On fournit une cinquantaine de colis par semaine, pour une centaine de personnes. Les années précédentes, on a puisé dans le fonds de réserve. Il n’y a plus rien mais on savait que ça allait arriver. Le budget 2023 a été fait le plus serré possible. Si on n’y arrive pas, on fera des petites modifications budgétaires."