Cassart: « 2023, année charnière pour la liaison Tihange-Tinlot »

"Je vais lui rappeler l’urgence de démarrer ce chantier pour des raisons de mobilité, économiques, mais aussi maintenant de sécurité, martèle-t-elle. Le chemin du Chera étant fermé (NDLR: suite à une ordonnance du bourgmestre ff de Huy valable pour six mois), les services de secours ne peuvent en effet plus emprunter le bois de Tihange pour venir vers le Condroz. Ils sont obligés de passer par le centre-ville de Huy, et perdent un temps précieux. La liaison Tihange-Tinlot leur permettra de réduire leur trajet."

Une situation que confirme, en partie, le commandant de la zone Hemeco, Stéphane Bouquette, même si on peut supposer que le chemin du Chera sera rouvert bien avant le début du chantier de la phase 3.

"Nous empruntions effectivement le bois de Tihange pour des interventions sur Strée, par exemple, commente le colonel. Nous devons dès lors passer par Les Golettes ou la rue des Crépalles, et pouvons perdre de 3 à 5 minutes."

Caroline Cassart, elle, poursuit son raisonnement. "D’après mes contacts, la procédure d’expropriation est à présent en cours. J’ai cru comprendre que la réunion entre le SPW et la Commune de Modave s’était aussi bien déroulée. En théorie, le nouveau permis pour la construction de la phase 3 devrait être délivré en mars. En interpellant le ministre, je veux m’assurer que les budgets seront bien prévus pour que le chantier démarre à l’automne 2023. Je sais que les citoyens ne croient plus en la réalisation de ce projet, mais je pense sincèrement que 2023 sera une année charnière pour cette fameuse liaison."