Avec ses gnomes, Émilie, 8 ans, veut récolter 1 000 €

Quand Émilie Carpentier a une idée en tête, elle ne la lâche pas. Et elle fonce… Du haut de ses 8 ans, la petite Modavienne s’est lancé un défi de taille au profit de Viva for Life: réaliser 330 gnomes en laine, les vendre et récolter ainsi la somme de 1 000 € qui seront reversés au profit des enfants qui vivent dans la précarité. Tout ça en un mois… "Avec maman, on suit chaque année toutes les émissions de Viva for Life. L’année passée, je voulais participer aux dons mais c’était trop tard. Mais cette fois, je voulais vraiment… C’est en voyant ma maman faire des gnomes pour le sapin de Noël que j’ai eu l’idée. En plus, j’adore le bricolage."