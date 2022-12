Avec ses gnomes, Émilie, 8 ans, compte récolter 1 000 € pour Viva for Life

Après avoir confectionné quelques bonhommes, elle a lancé, avec l’aide de sa maman, une page Facebook, "Les gnomes d’Émilie", qui a eu un retentissement immédiat. Au départ, Émilie visait une cagnotte de 100 € mais en 24 heures, les commandes avaient dépassé le montant espéré. "Jamais on n’avait imaginé un tel succès", confie la maman, Sandrine. Puis ce sont les commerces locaux qui lui ont proposé de mettre ses créations en dépôt chez eux. Le bouche-à-oreille a fait le reste… Et c’est à présent à la chaîne que la fillette réalise ses personnages. "J’en ai tellement à faire que je suis aidée par ma maman. Et aussi par ma mamy. L’autre jour, elle en a fait jusqu’à 3 h du matin." En manque de laine vu le succès, la famille a fait appel à la générosité des gens et, là encore, ils ont répondu positivement en envoyant sachets et caisses remplies de pelotes colorées.

Chez les Carpentier, on vit, on mange et on rêve gnome… Avec un modus operandi bien rodé. "On s’est inspiré d’un tuto, explique la maman, Sandrine. On a découpé des patrons en cartons pour faciliter et harmoniser le travail. On a ramassé des glands dans la nature pour le nez. Tout le reste est réalisé à base de laine."

Au four et au moulin

Pétillante, souriante et surtout (très) déterminée, Émilie n’est ni lassée, ni découragée par le défi. Tous les jours, elle y consacre du temps. Il est déjà arrivé qu’elle enchaîne les gnomes de 8 à 14 h, soit six heures d’affilée ! "Je vais tout faire pour arriver à mon objectif. Je suis super super motivée."

Si elle est encadrée par sa famille, elle gère sa petite "entreprise" de main de maître: elle crée, tient à jour sa liste de commandes, encaisse les paiements, se charge des livraisons et des dépôts chez les commerçants… "Oui, maintenant, dans le village, on me reconnaît !", sourit-elle.

En trois semaines, elle a déjà écoulé 180 petits gnomes et pour atteindre les 1 000 €, il lui en reste 150 à vendre. "Je les vends 3 €. Car tout le monde à ça dans son portefeuille. Et tout l’argent va dans la cagnotte. Je ne me rembourse rien car ce n’est que de la laine et un peu de colle."

Pour Émilie, ce "geste" solidaire est important car il va aider des enfants, qui n’ont pas eu la même chance qu’elle. "Je tiens le coup car je ne veux plus que des enfants ne mangent pas assez ou aient froid. De plus en plus de familles sont pauvres. C’est normal: tout est de plus en plus cher."

Émilie apportera son chèque sur place, dans le "cube" des animateurs de Vivacité, installé à Bertrix du 17 au 23 décembre. "C’est loin mais je veux aller déposer moi-même le don. J’espère rencontrer des animateurs… Et peut-être que je serai interrogée. Je me réjouis."

Si vous voulez vous procurer ces jolis personnages, rendez-vous sur la page Facebook "Les gnomes d’Émilie", dans un des commerces-dépôts (la pharmacie Guyot à Modave, Li P’tite Boutique à Modave, Osez briller à Marchin, Bio-sphère à Vierset et Yangie à Havelange) ou au marché de Noël de Clavier-Station du 9 au 11 décembre. "On m’a proposé de tenir un stand avec ma maman", sourit la petite, infatigable…