Les citoyens invités à voter pour la plus belle photo de 2022

Cette année encore, chaque photographe a pu remettre deux photos. Les huit clichés sont ainsi exposés jusqu’à la mi-décembre à l’administration communale, et chaque citoyen est invité à voter. "80 d’entre eux ont exprimé leur choix lors de la Journée de l’arbre samedi dernier. Généralement, une cinquantaine de personnes votent en se rendant dans nos bureaux, et plusieurs dizaines – 70 l’an dernier – expriment leur suffrage en ligne, via le site www.modave.be."

Au terme de la période de vote, les cinq premiers clichés seront soumis à un jury composé des membres du collège communal et deux employés communaux. Ceux-ci choisiront ainsi la photo de couverture des bulletins communaux de juin et décembre 2023. Les photos plébiscitées seront aussi reproduites sur des bâches de 3m2 qui seront placées durant six mois sur la place Georges Hubin.