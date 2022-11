Chère l’électricité sur les routes: 30 000 € de supplément !

En matière d’économies d’énergie, le bourgmestre Éric Thomas l’a dit au conseil communal mardi soir. "En tant que pouvoir politique, nous devons montrer l’exemple", s’exclame-t-il. Le mayeur évoquait l’électricité. Un thème arrivé sur la table des élus suite à une question et une remarque du conseiller POM, Pierre Crochet. Il est intervenu lors du point à savoir, la deuxième modification budgétaire de l’exercice 2022. "Dans le budget 2022, 70 000 € avaient été prévus pour l’électricité sur les routes. Or, une somme de 30 000 € vient d’y être ajoutée", s’étonne Pierre Crochet. "La commune de Modave est passée au LED", détaille le bourgmestre et c’est RESA, principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège, qui avait payé le changement des précédentes lampes orange en LED. "Le fait d’être passé au LED ne nous fait rien gagner du tout", regrette le bourgmestre.