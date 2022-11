Fily Leela en ballade intime et pop

"You versus me" à écouter sur les ondes radio amorce le set d’un concert tout en nuances dans lequel la Liégeoise, auteure, compositrice et interprète, se dévoile sans fard. "Je vous propose un voyage d’émotions, celles qui m’inspirent. La colère, la tristesse, la joie, tout ce qui en découle fait de nous des êtres uniques et en même temps universels." Chansons à texte, plurielles et intimes, les titres se fraient un chemin dans une direction voulue libre et multiple, sans en revendiquer une seule. "Mayby I", "No one knows me better", titre de son prochain single à puiser dans les bacs en janvier, poursuit le set en même temps que de dévoiler ici une artiste résolument sensible et authentique. "I am" disponible en format EP poursuit sur cette même intention en appuyant davantage le caractère contrasté de Fily Leela. "Je suis tout et son contraire, je suis tellement de choses !"

"Strong", reprise de London Grammar, amorce un "What if" pêchu avant "Solitude" sublime d’économie interprété au clavier par la jeune femme. "Crasy", plus dansant, marque un tournant dans le concert qui mêle différentes ambiances toutes en raccord avec cette recherche constante d’authenticité et de profondeur. Dédié à ce voyage intime au cœur des émotions, le set se poursuit avec "Rise" seconde reprise de Lost Frequencies qui verra le public se lever et acclamer le trio avec Samuel Diliberto à la batterie et Xavier Bouillon aux synthés. Fin de partie avec "Man Off roses" et "The breack up" qui donneront la couleur définitive au concert: c’est-à-dire, pop et soul avec des sonorités électro.

Surprise au rappel avec le premier morceau interprété en français, "Je suis là", dans une version piano voix avant de conclure avec, pour une seconde fois, "No one knows me better" en forme d’écho sonore et musical pour revendiquer une fois pour toutes la ligne de force de Fily Leela, résolument intime et puissante.