Un véritable ravissement pour les yeux et les oreilles que d’assister à cette pièce dans cette salle du château, la salle des gardes. Ce pur moment de bonheur est dû à l’interprétation tonique d’une douzaine de comédiens talentueux. La Compagnie Lazzi est fidèle au château de Modave chaque mois de juillet – et même cet automne – depuis trente ans.

Ne vous y trompez pas: même en reproduisant le texte original, la pièce de Molière n’a rien perdu de sa fraîcheur et de son actualité. Un Tartuffe exalté, Thomas Linckx, dupe un Orgon exceptionnel, Stéphane Stubbé, malgré les multiples mises en garde. Mention spéciale pour la performance d’Antoine Minne, hilarant dans le rôle de Damis.

Une distribution de haut vol avec trois locaux

Si la pièce est certes servie par la beauté du château de Modave et des costumes d’époque, la féerie de cette représentation opère sans nul doute grâce à la mise en scène dynamique et férocement efficace de la comédienne Évelyne Rambeaux, assistée de Delphine Roy. Sous les traits de Dorine et d’Elmire, ces dames nous ravissent par l’interprétation magistrale de leurs personnages.

Evelyne Rambeaux est originaire d’Andenne et ce n’est pas la seule régionale de la troupe: François Cantin et Damien Vervoort habitent à Modave et à Huy. "J’interprète Monsieur Loyal, un second rôle, raconte Damien Vervoort. C’est un véritable régal. Je le dois à François avec lequel je joue des pièces en wallon. Tartuffe aurait dû être joué à Modave en 2020, mais la Covid a retardé la programmation. Ça tombe bien, l’année 2022 est celle de Molière ! En effet, l’un des plus grands dramaturges francophones est né à Paris en 1622. Comment ne pas fêter son 400e anniversaire ?"

Un conseil, pressez-vous de réserver vos places. Les dernières représentations se tiendront à Modave ces jeudi et vendredi à 20h et ces samedi et dimanche à 18 h 30.

Réservations: 085/41 13 69.