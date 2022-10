« Pourquoi tout le monde était-il terrorisé ? »

Ces "conneries", c’est une scène de violence de son beau-père à son encontre, le 27 août 2021, deux semaines après le remariage de sa maman avec lui. Une dispute éclate dans la famille recomposée sur un sujet futile, l’ado tire la tête, remonte dans sa chambre excédé. Son beau-père le suit, grimpe sur le lit superposé sur lequel il se trouve, le gifle et tente de l’étrangler au point qu’il a des difficultés à respirer et de l’écume au bord des lèvres. Ça, c’était la première version donnée à la police appelée sur les lieux et qui y trouve "TROIS ENFANTS RECROQUEVILLÉS SUR UN LIT ET TERRORISÉS ET LEUR MAMAN CHOQUÉE QUI NE PARLE PAS BEAUCOUP". La grand-mère des enfants, qui vit à Huy, a même été appelée au secours et se trouve également sur place, à Modave.

Mais, depuis, mère et fils sont revenus sur leurs propos, prétendant les avoir exagérés. Le prévenu, lui, admet les gifles, pas la tentative d’étranglement. "Je regrette, ça n’aurait jamais dû arriver. Il était très colérique et faisait beaucoup de scènes. N’en ayant pas moi-même, je n’avais pas le mode d’emploi avec les enfants. Il n’y a plus rien eu depuis et, maintenant, on est un peu inséparables, on a une belle complicité." C’est aussi la version avancée par l’avocate du prévenu. "Mon client a d’abord minimisé les faits alors que madame et son fils les ont exagérés. Tout le monde a dû s’adapter les uns aux autres et, maintenant, tout se passe très bien. Après les faits, monsieur était même retourné vivre un temps chez ses parents pour que les choses s’apaisent. Il a entamé un suivi psychologique et le couple a entamé une thérapie." Son client n’ayant aucun antécédent au moment des faits (il a par contre été condamné il y a quelques semaines pour des coups sur son épouse commis quelques semaines avant leur mariage), l’avocate a réclamé une suspension du prononcé voire une probation autonome à son encontre.

Partie civile, même malgré lui

L’avocate intervenant en qualité de tuteur ad hoc de l’adolescent (même si celui-ci lui a encore fait savoir cette semaine qu’il ne voulait pas qu’elle le défende, qu’il n’en avait pas besoin) s’est quant à elle constituée partie civile pour lui et a réclamé 1 € provisionnel, lui garantissant ainsi la possibilité de réclamer un jour quelque chose s’il le veut. "Il dit aujourd’hui qu’il est plus mature, qu’il était déchaîné ce jour-là et qu’il l’avait bien cherché. Mais pourquoi tout le monde était-il terrorisé à ce point suite à une seule scène ?" Elle se demande aussi pourquoi les faits ont été minimisés depuis par la mère et son fils "alors qu’entendus séparément et sans avoir pu en discuter ensemble, ils parlent alors tous deux de coups et d’étranglement. Lui, donne beaucoup de détails et il y a aussi un certificat qui constate ses lésions…"

La procureure de division, Brigitte Leroy, a requis une peine de probation autonome (5 mois de prison si les conditions ne sont pas respectées). "OK, je veux bien entendre que les choses sont apaisées aujourd’hui mais nous devons nous positionner sur les faits de ce jour-là et frapper un enfant, c’est inadmissible."

Jugement le 17 novembre.