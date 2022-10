Démonstrations de drones pour la journée portes ouvertes de la zone de police du Condroz

Valentin Henrot, policier, a fait le déplacement en famille jusqu’à à l’hôtel de police de Modave pour venir saluer ses collègues. "Ils ont fait du super-bon boulot. Les stands sont très bien faits. Ils ont mis en place de chouettes activités pour les enfants." Parmi elles, un quiz avec des questions sur les différents stands.

Mais le clou du spectacle était probablement la démonstration de drones. "J’en avais déjà vu voler mais jamais d’aussi près, s’enthousiasme Alexandra Gillet. C’est vraiment impressionnant." Venue spécialement pour l’occasion, la Team Drones ne dépend pas de la zone de police du Condroz mais du Corps d’intervention de Liège. "On appuie régulièrement les différentes zones de police, détaille Nathan Delhaxhe, inspecteur et pilote de drone. Par exemple, pour des missions de maintien de l’ordre ou pour des recherches de personnes." Près de chez nous, la Team Drones était notamment présente ce dimanche, à Huy, dans le cadre du rallye Porsche, pour une mission de maintien de l’ordre. "On sera également là pour le Rallye du Condroz."

Une première depuis 2013

Cela faisait quasiment 10 ans que la zone de police du Condroz n’avait pas organisé de journée porte ouvertes. "J’ai pris mes fonctions en mars 2019, détaille le chef de corps Paul Carral Vazquez. A cause du Covid, on n’a pas pu organiser de journée portes ouvertes en 2020 et 2021. Et avant cela, mon prédécesseur n’en avait pas mis en place depuis 2013."

Plusieurs partenaires externes, comme l’ASBL la Teignouse et la Province de Liège, étaient également présents. "On voulait remercier nos partenaires et les mettre en avant." Et puis, une journée porte ouvertes, "c’est aussi l’occasion de montrer aux gens ce qu’il y a derrière l’uniforme et leur rappeler qu’on est là pour assurer la sécurité. On est un service public.", conclut Paul Carral Vazquez.