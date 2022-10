Un salon du Bien Vieillir ce samedi à Strée (+ statistiques)

Après un petit-déjeuner santé offert qui va réunir une septantaine de participants, ce sont de nombreux assistants de vie et intervenants qui informeront le public dès 10 h 30 (Mutualités Chrétiennes et Solidaris, CSD, ASD, ADMR, Vivre à domicile, le sérvice gériatrique du CHU de Liège, Ergo 2.0, la Ligue Alzheimer, Télé Service du Condroz, Télésecours, etc.).

Par ailleurs, de nombreuses animations sont prévues de 10h à 17 h. Les visiteurs pourront tester des vélos électriques, se balader en triporteur, participer à une initiation au yoga (10 h 30), à la sophrologie (11 h 30), ou encore assister à une démonstration de self-défense avec une canne (13 h).

Des tables rondes sont aussi au programme de 13 h 30 à 15 h 30 autour du thème de la santé mentale.

Infos: CPAS de Modave au 085/ 27. 03.49. Entrée gratuite