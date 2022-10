Les 81 policiers condrusiens vous donnent rendez-vous ce samedi

Parmi ces zones, celle du Condroz qui regroupe dix communes, et qui a décidé de marquer le coup ce samedi en organisant une journée portes ouvertes sur le site de l’hôtel de police, rue du Bois Rosine, à Strée. La dernière du genre s’était déroulée en 2013.

Si de nombreuses animations sont au programme, ça sera peut-être aussi l’occasion pour le chef de corps Paul Carral Vazquez, en poste depuis trois ans et demi, ainsi que pour le commissaire Yves Lizée, qui fait partie de l’"aventure" depuis ses débuts, d’évoquer certains souvenirs ou de parler des futurs projets.

"À la création de la zone, nous étions 74 policiers, dont 15 commissaires et 15 inspecteurs principaux, se souvient Yves Lizée. C’était une armée mexicaine (sourire). Aujourd’hui, notre zone compte 81 policiers, dont 3 commissaires et 15 inspecteurs principaux. Ils sont au service de quelque 44 000 habitants, soit 2 000 de plus qu’il y a vingt ans, répartis sur un territoire de 407 km2."

En deux décennies, la zone a connu de nombreuses évolutions. Comme l’installation dans les anciens bâtiments stratois de la société Duchêne le 23 novembre 2008.

"Le prochain gros changement concernera le déménagement d’environ 35 hommes vers l’ancienne école de la rue Gilles Delcour à Hamoir, précise Paul Carral Vazquez. Vu l’étendue de notre zone, il faut un pôle sud et un pôle nord pour la rapidité des interventions. Nous avons donc acquis une partie du bâtiment, mais nous devons la mettre aux normes. La seconde partie est actuellement occupée par le CPAS et l’ATL. Qui pourraient occuper notre actuel bâtiment de la police. L’idée est d’investir notre nouveau bâtiment en 2025 ou en 2026." Conséquence: de l’espace va se libérer à Strée. "Ça nous permettra de refaire un bloc cellulaire et un bureau d’audition digne de ce nom."