Vingt-six entrées accueillantes à Modave

"Le bureau d’étude avait fait des propositions de charte graphique pour ces panneaux, rappelle Anne Duchêne, l’échevine de l’Aménagement du Territoire. L’objectif était de reprendre des éléments identitaires pour chaque village et de développer une thématique commune propre à la commune. Nous avions soumis les projets à la population via une consultation en ligne. Plus de 300 répondants avaient choisi de façon prioritaire une présentation basée sur des photos mais redessinée manuellement."

Au final, les panneaux sont plutôt réussis d’un point de vue esthétique. Même si les goûts et les couleurs, ça se discute toujours.

Outre les aspects identitaire et touristique de ces panneaux, les portes d’entrées, dont il n’est pas prévu qu’elles bénéficient d’un éclairage, revêtent également une importance en matière de sécurité. Elles doivent en effet inciter les automobilistes à lever le pied puisqu’ils entrent dans une zone d’habitat.

Au total, les panneaux ont coûté quelque 94 000 €, dont 56 000 € provenant de subsides.