Les Faucons Rouges veulent redynamiser la Limonaderie au Pont-de-Bonne

Actuellement, la Limonaderie, qui va être rebaptisée la Limo, présente une capacité de 70 lits (59 dans le bâtiment principal et 11 dans la conciergerie). L’idée est notamment de réagencer quelque peu les lieux. "Nous voulons transformer un certain nombre de dortoirs en chambrettes, et diminuer ainsi légèrement notre capacité. Mais ce ne sont pas les seuls travaux que nous envisageons. Il faut refaire la toiture (coût entre 200 000 et 300 000 €), professionnaliser la cuisine, refaire les blocs sanitaires (100 000 €) ou encore remplacer certains revêtements de sols. Nous voulons aussi placer de l’éclairage led et peut-être remplacer la chaudière énergivore. Enfin, nous voulons aussi équiper l’endroit d’outils multimédias. Le coût total des travaux devrait se situer autour des 500 000 €." Ceux-ci ne devraient être réalisés que dans un an environ. Ils seront financés sur fonds propres et grâce à l’octroi de subsides lorsque la Limo aura récupéré sa reconnaissance comme centre d’hébergement auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce label avait été perdu sous l’ASBL.

"Cette reconnaissance nous permettra d’obtenir des subventions de trois types: pour engager un directeur-animateur, pour les frais de fonctionnement et pour avoir accès aux appels à projet", détaille Philippe Heuschen, dont la volonté est d’étoffer l’équipe déjà en place. "Pour épauler les six personnes qui travaillent au centre, soit quatre équivalents temps plein, nous cherchons une personne polyvalente orientée hôtellerie ainsi qu’un chef-cuisinier à temps plein. Nous lui demanderons de travailler avec des producteurs locaux, et d’organiser les repas chauds sous forme de buffet. Ça sera un des changements notables du centre."

« Nous croyons beaucoup aux classes de dépaysement »

Cette modernisation s’accompagne forcément d’un but chiffré: "Nous voulons doubler le nombre annuel de nuitées qui se situe actuellement près des 3000, en louant notre outil à des groupes de formation d’animateurs, des mouvements de jeunesse, des groupes privés (mariages, anniversaires, réunions de famille, etc), des entreprises pour du team building, ou encore des classes de dépaysement. Nous croyons beaucoup en ce dernier secteur car les traditionnelles classes de neige risquent de devenir impayables pour de nombreuses familles. Ici, nous tournerions au maximum autour des 125-150 € par enfant et par semaine, activités comprises."

Ces animations, la Limo veut les orienter vers la transition écologique et le développement durable, en profitant notamment du cadre naturel ou encore du RAVeL tout proche.

"Par ailleurs, nous envisageons aussi de nous ouvrir au tourisme plus classique en proposant des logements insolites commes des roulottes, des cabanes dans les bois ou des tipis dans notre terrain traversé par la Bonne."

L’endroit est romantique à souhait, même s’il possède l’inconvénient de se situer à proximité de la N641.