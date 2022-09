La majorité politique à Modave aimerait choisir un concessionnaire énergétique pour 15 ans au minimum

Jeudi dernier, les élus devaient voter le cahier des charges et le lancement de la procédure. Sauf qu’il n’en a finalement rien été. Après les nombreuses critiques émises par le chef de l’opposition POM, Pierre Crochet, la cheffe de groupe de la majorité (OSE) Aurélie Dor a demandé une suspension de séance. Quinze minutes plus tard, la majorité est revenue autour de la table. Et le mayeur, après avoir annoncé avoir entendu les remarques de l’opposition, a précisé que le projet serait représenté lors de la prochaine séance.

Mais au fond, de quoi parle-t-on ? "L’idée est de choisir un bureau d’étude spécialisé qui serait chargé, en partenariat avec le collège communal, de définir nos investissements en matière énergétique sur les bâtiments communaux et du CPAS, précise Éric Thomas. Le gros avantage, c’est qu’on évitera les lenteurs administratives et que le suivi des chantiers sera opéré par le concessionnaire. On le voit déjà maintenant: la consommation d’énergies sera l’enjeu du futur. Photovoltaïques, éolien et bientôt hydrogène, il faut une vision à long terme. Peut-être va-t-on perdre l’un ou l’autre subside en procédant de la sorte mais face aux lenteurs et aux lourdeurs habituelles, notre stratégie sera plus efficace. Par ailleurs, le futur concessionnaire sera chargé de la gestion d’une communauté d’énergies renouvelables. L’idée est d’associer des producteurs locaux privés. Ce qui éviterait de payer les frais de transport."

Pour combien de temps la Commune et le concessionnaire seraient-ils liés ? Et quels sont les montants évoqués ? Deux durées différentes (15 et 25 ans) ont été avancées lors de la séance, alors que ce marché européen porte sur un montant oscillant entre 6 et 10 millions €. "Sur 15 ans, ce n’est vraiment pas exagéré, se défend le bourgmestre. Quand on voit que la rénovation du bâtiment du CPAS coûte déjà 400 000 €."

Crochet: « Un dossier rempli d’imprécisions »

Au-delà des montants, c’est l’ensemble du dossier que Pierre Crochet pointe du doigt pour au moins deux raisons. "Premièrement, on devine que le cahier des charges, reçu avec des annotations, n’a pas été rédigé par notre administration, glisse le leader de l’opposition. J’ai le désagréable pressentiment qu’il a été écrit par celui qui va remporter le marché." Sans le citer, Pierre Crochet vise ici Raphaël Dugailliez, administrateur délégué d’Éole Modave. "J’estime aussi que le dossier est rempli d’imprécisions, poursuit-il. Enfin, je me demande si cet éventuel futur partenaire ne va pas faire triple emploi avec le GAL et l’écoconseillère."

Un dernier argument que le bourgmestre balaie d’un revers la main. "Le GAL ne peut pas tout faire", dit-il, avant d’ajouter: "Le dossier va être affiné mais je me ferai fort de le faire passer, car je suis convaincu de son intérêt pour la Commune sur le très long terme."

Vivement la prochaine séance…