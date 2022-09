Les Surgelés Maillard pas épargnés: «Ma facture d’électricité a doublé»

Vers le mois de mars encore, cet indépendant payait une moyenne de 200 € par mois pour sa consommation professionnelle d’électricité. "Là, j’ai dû repayer 2 500 € de surplus. J’ai fait les calculssur cette base et, ici, ça va me coûter près de 400 € par mois. Le double !" Pourtant, le bâtiment du Modavien est équipé de 40 panneaux photovoltaïques. "Heureusement, sinon, la facture serait encore plus salée."

«Une grosse partie du salaire perdue»

Et ça, ce n’est que pour l’électricité. "Il y a encore le gaz et le carburant qui, évidemment, ont augmenté eux aussi. Je fais près de 100 km par jour, environ 2 000 km par mois… Ça va représenter 300 à 400 € de carburant en plus chaque mois. En plus des 200 € supplémentaires pour l’électricité, c’est une grosse partie du salaire qu’on ne touchera pas."

Cette réalité nouvelle, met-elle à mal l’avenir de l’entreprise familiale? "Oui, il faut le dire. J’ai une clientèle fidèle depuis 45 ans que je fais ce métier. Mais les personnes vieillissent, décèdent… Et si je dois arrêter mon activité demain, je l’arrêterai. Mais pour moi, ce n’est pas si grave car j’arrive tout doucement à l’âge de la pension. Je pense surtout aux plus jeunes qui voudraient se lancer. La relève ne se fera pas."

«On observe des hausses partout»

À tout cela s’ajoutent bien entendu les augmentations des prix des fournisseurs, des matières premières… "On observe des hausses partout. J’ai déjà augmenté mes prix de 10% mais je ne peux pas le faire indéfiniment. J’essaie autant que possible de modérer mes augmentations pour ne pas trop impacter mes clients", ajoute Patrick, qui précise que dans toute cette histoire, ce sont les consommateurs, en bas de la pyramide, qui vont le plus pâtir de cette crise.