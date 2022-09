Ghalia Volt en concert aux Deux Ours

Assise sur un tabouret, une bière ou un verre de whisky à la main, la "woman blues"Ghalia Volt était sur la scène des Deux Ours, vendredi soir pour le lancement de la nouvelle saison. Avec une cigar box et d’autres musiciens, elle fait traverser les États-Unis au public en donnant des morceaux de jazz, de rock, de blues. En plus de jouer des titres de ses deux premiers albums, elle profite aussi de l’occasion pour présenter son nouvel album, dans une ambiance intimiste et avec de nombreux échanges avec le public. Les textes de la Bruxelloise émigrée aux États-Unis sont pour la plupart positifs mais il y en a aussi qui sont davantage "dark".