Dans le parc du château de Modave

On l’a compris, le moment est sacré. Une fois la grille passée, on arrive sur un sentier qui redescend vers le Hoyoux. On longe le cours d’eau pendant quelques mètres avant de le traverser. On avance encore un peu et on repasse au-dessus de l’eau. Là, on tombe sur un vieux bâtiment qui abrite une roue, destinée à faire remonter l’eau vers le plateau du château. "Cette roue n’est pas la première. Avant, il y en avait une autre, conçue par Rennequin Sualem, qui a aussi réalisé celle de Marly qui alimentait en eau le parc de Versailles."

Outre la roue hydraulique, on peut également croiser Éric Ernst, qui a fait le déplacement pour voir le dispositif. "Je m’intéresse à la technique. C’est gai de voir des choses qui ne sont pas accessibles en temps normal." Une fois la bavette taillée, on reprend notre marche en avant et on termine notre visite par un escalier d’une bonne centaine de marches. Comme quoi, patrimoine peut rimer avec sport.