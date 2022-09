C’est en entendant parler du projet d’école alternative d’Amandine Dupret qu’Étienne Struys, membre du PO et éducateur à l’école Sainte-Famille, a commencé à faire germer un projet plus large et tout à fait innovant. « Je suis très attaché à l’éducation par l’exemple. » Il a imaginé le « Domaine des Colibrys » où développement de l’homme et de la nature se rencontrent en harmonie. « C’est une approche tout à fait nouvelle qui pourrait inspirer. » Un noyau dur s’est créé autour de lui pour jeter les bases de ce lieu réunissant éducation, alimentation et environnement, « trois questions essentielles de la vie ». Récemment, son dossier a pu se concrétiser grâce à l’acquisition d’un terrain de 52 hectares, rue Surroyseux, à l’arrière du hall sportif de Vierset, là où se trouvait l’ancienne ferme Poncelet. « Nous avons eu la chance de trouver un donateur : une société immobilière qui souhaitait investir dans un projet avec des valeurs. Le terrain nous est offert. C’est une chance inouïe. Sans ça, il n’y avait pas de projet. Les actes doivent encore être signés mais on disposera des “clés” en novembre. » Le « Domaine des Colibrys » se déploiera en quatre axes : l’école autonome Écolibrys (voir ci-contre), des activités d’éducation permanente sur l’environnement (ateliers, formations, conférences, stages…), une ferme agroécologique et une réserve naturelle. « Deux axes visent l’humain et deux axes visent la terre, un équilibre juste. L’activité sur le site va générer des rentrées, de l’emploi. C’est un projet viable économiquement. »