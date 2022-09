Modave: à la Roseraie, le drapeau anglais est mis en berne

Marie Trignon-Whymark, cheffe de l’hôtel-restaurant gastronomique La Roseraie à Modave, confie avoir « versé une petite larme » à l’annonce du décès de la reine. Elle a vécu 13 ans en Angleterre où elle a rencontré son mari, avant de revenir en Belgique, il y a quelques années, pour reprendre l’établissement familial. « Son décès, je ne m’y attendais pas. Je suis très surprise. On entendait qu’elle était faible mais elle avait quand même rencontré la nouvelle première ministre. C’est émouvant d’autant plus qu’elle s’en va 25 ans presque jour pour jour après le décès tragique de Lady Di. J’avais alors vécu ça de près : j’étais justement en voyage scolaire en Angleterre. On avait assisté aux hommages et à la foule impressionnante. Ce sera pareil pour Elizabeth II. » L’Angleterre et la famille royale, Marie et son mari les ont tous les deux dans la peau. « J’aime bien la famille royale anglaise car elle reste très secrète. On ne connaît rien d’eux. Pourtant, les Anglais y sont très attachés. La reine incarnait l’unité du pays. On sent un grand respect. Dès qu’il y avait un événement avec elle, c’était la foule. À la relève de la garde de la reine au palais de Buckingham, il y a toujours énormément de monde, malgré l’aspect répétitif. Moi-même j’y ai assisté souvent et j’aime beaucoup. » Dan, son mari, anglais de souche, est lui aussi très touché par la nouvelle. « Il n’a rien dit et s’est rendu dans le parc de la Roseraie où flotte un drapeau anglais. Il l’a mis en berne. » S.L.