Dix ans d’efforts pour éradiquer la balsamine

La plante invasive est ainsi pourchassée sur les bassins de la Mehaigne, du Geer, du Hoyoux, de la Gueule, de la Meuse et de la Berwinne. C’est que, même si elle produit de jolies fleurs roses, cette espèce exotique qui pullule au bord des cours d’eau peut produire jusqu’à 800 graines qui peuvent rester jusqu’à quatre ans en dormance en terre avant d’éclore jusqu’à 2,5 mètres de haut. La prolifération de la balsamine crée des massifs très denses qui vont étouffer la flore locale.

Et donc chaque année, les comités locaux du CRMA, avec l’aide des Communes partenaires et d’étudiants jobistes, procède à l’éradication de cette espèce invasive. "Ainsi, sur un temps de gestion estimé à 1205 heures, on a parcouru 155,7 km, calcule Edmée Lambert, la coordinatrice du CRMA. Cela représente 314 zones problématiques sur l’ensemble du bassin-versant de la Meuse Aval et affluents."

Ça va mieux sur le Hoyoux et la Mehaigne

Dans le détail, cela donne 29,8 km parcourus le long de la Mehaigne pour 42 points noirs; 41,7 km le long du Hoyoux pour 129 points noirs; 21, 3 km sur le Geer pour seulement 8 points noirs; 3,7 km le long de la Meuse pour 8 points noirs… Mais même si ces chiffres peuvent paraître impressionnants, pour le CRMA, ils sont encourageants.

"On mène ses actions depuis 10 ans et elles commencent à porter leurs fruits, note Edmée Lambert. Par exemple, sur la Mehaigne et le Hoyoux, on constate une diminution progressive de la balsamine.On intervient systématiquement aux mêmes endroits."

Faire preuve de pédagogie

Mais comment expliquer qu’après 10 ans d’efforts la plante soit toujours là? "Parce que parfois, on en oublie, répond Edmée Lambert. Ou bien parce que des semences sont quand même dispersées."

Mais si le Contrat de rivière remet chaque année l’ouvrage sur le métier, c’est aussi pour sensibiliser les pouvoirs publics et les privés à mener des actions similaires. "Parfois les riverains sont fâchés de voir qu’on détruit de belles fleurs et qu’on laisse les orties, souligne Edmée Lambert. Il faut alors faire preuve de pas mal de pédagogie pour leur expliquer pourquoi on fait ça."