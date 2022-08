Face à la sécheresse, il soigne ses génisses avec des feuilles de charme

"Nous possédons 150 têtes de bétail, du blanc bleu belge croisé avec d’autres races, et une trentaine d’hectares de prairies,détaille ce jeune bio ingénieur.Le constat est identique partout: les pâtures ont roussi. À cause des épisodes de canicule successifs rencontrés cet été. Mais pas uniquement. En réalité, la sécheresse a démarré en mars. Seul le mois de juin a été normal au niveau des précipitations. Face à ce manque d’herbe, je soigne donc ce lot de génisses avec les feuilles de ma haie de charme. L’agroforesterie, c’est une façon de profiter des arbres qui restent verts, en allant puiser l’eau à 15 mètres de profondeur. Utilisée par exemple dans le centre de la France, cette technique reste encore peu connue chez nous."

Et pourtant, elle ne manque d’atouts.

"Les feuilles sont meilleures qu’une bonne herbe,poursuit l’agriculteur-éleveur.Elles sont plus digestibles et contiennent davantage de protéines. Gros avantage aussi: toutes les essences conviennent, à l’exception des érables sycomores. Ses fruits, les samares, sont très toxiques, et même mortels pour les chevaux. Quant aux branches, elles peuvent être transformées en copeaux et utilisées comme litière."

Se tourner vers l’agroforesterie demande toutefois un changement des habitudes."Souvent, les agriculteurs profitent de l’hiver pour tailler les arbres dans leurs prés, lorsqu’ils disposent d’un peu plus de temps. Avec l’agroforesterie, il faut tailler les arbres en têtard l’été. Du moins si c’est nécessaire, car en cas d’été humide comme en 2021, mieux vaut ne pas les tailler puisqu’il y a abondance d’herbe."

Face au réchauffement climatique, Maxime Albanese s’interroge: »Les agriculteurs ne devraient-ils pas commencer à planter des arbres dans leurs prairies? Ça ne sera jamais la solution miracle. Mais c’en est une parmi d’autres pour répondre aux défis qui nous attendent dans le futur.Je sais aussi que certains citoyens voudraient nous aider, mais avant de donner des branches ou des tontes de haies, il faut toujours prévenir l’éleveur. »